В Саудовской Аравии школьников напугала львица, сидящая на крыше дома

Сидящая на крыше соседнего дома львица напугала школьников в средней школе Сахль бен Кейс в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщил телеканал «Аль-Арабия», показав видео, на котором видно, как львица оглядывает двор школы с крыши соседнего здания.
По информации телеканала, администрация школы предприняла меры, чтобы обезопасить учащихся, и сообщила об инциденте в полицию.
Жители стран Персидского залива любят держать в своих больших домах диких животных, особенно львов и тигров, несмотря на то, что закон Саудовской Аравии запрещает содержать в жилых и торговых помещениях животных или растения, которые могут нести угрозу жизни человека.
Саудовское управление дикой природы ранее попросило подданных извещать службы правопорядка о людях, которые в жилых домах или гостиницах держат или разводят хищников.
| 2019-11-07T19:59:52+00:00 8 ноября 2019, 01:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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