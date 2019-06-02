100-летний юбилей Исмаила Шихлы

28 января 2019 года президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым было подписано распоряжение о торжественном праздновании 100-летия народного писателя Азербайджана Исмаила Шихлы.

Вся семья покойного народного писателя с большой благодарностью восприняла это известие.

И сразу же, начиная с февраля 2019 года, в Баку был проведен целый ряд мероприятий, посвященных памяти Исмаила Шихлы. Все они, как заметил в беседе с нами сын писателя Эльчин Шихлы, были очень трогательными для их семьи.

«И вот 30 мая в Азербайджанской государственной филармонии прошел торжественный вечер в память юбиляра», — продолжил он. «Вечер, организованный по поручению господина президента при содействии министерства культуры, Союза писателей и министерства образования Азербайджана, был проведен на очень высокой эмоциональной ноте, получился очень торжественным, и вместе с тем искренним и теплым».

В конце от имени всей семьи Исмаила Шихлы он выразил безмерную благодарность господину президенту за достойную организацию юбилейного торжества в память народного писателя Азербайджана Исмаила Шихлы и первому вице-президенту Азербайджанской Республики госпоже Мехрибан Алиевой.