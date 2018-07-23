10 самых обсуждаемых трансферных слухов лета

Эден Азар

«Реал» хочет заполучить Эдена Азара на замену Криштиану Роналду, а сам форвард сборной Бельгии мечтает о «Реале». Всё прекрасно, за исключением одного: «Челси» отказывается отпускать свою звезду даже за очень большие деньги. По данным английских СМИ, теперь лондонский клуб сообщил мадридскому, что не продаст Азара и за 190 млн. Это якобы связано с желанием нового главного тренера Маурицио Сарри построить игру вокруг Эдена. Ждём увеличения предложения до 200 млн евро. Тогда Сарри передумает.

Тибо Куртуа

Где-то на полпути в Мадрид остановился с чемоданами и голкипер «Челси» Тибо Куртуа. Впрочем, провернуть трансфер ещё одного игрока сборной Бельгии сильнейшему клубу Европы будет легче, поскольку контракт Тибо с лондонцами истекает летом 2019-го. Это значит, что у «Челси» нет возможности вить верёвки из «Реала» при переговорах по Куртуа. Лучший вратарь ЧМ-2018 должен переехать в Мадрид за «смешные» 35 млн евро. Кейлору Навасу грустно.

Виллиан

Бразильский форвард Виллиан тоже, скорее всего, попрощается с «Челси» до закрытия летнего трансферного окна. На 29-летнего игрока претендует несколько топ-клубов во главе с «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед». По данным Sky Sports, каталонский клуб сделал на днях уже третье по счёту предложение относительно трансфера Виллиана. Речь идёт приблизительно о 70 млн евро. Впрочем, «Манчестер Юнайтед», по слухам, готов на большее – обещает около 80 млн.

Н’Голо Канте

Похоже, «Челси» ждёт самая настоящая революция. Команда под руководством Сарри полностью поменяет стиль игры и лидеров на футбольном поле. Н’Голо Канте, казалось бы, последний игрок, о продаже которого необходимо задумываться, тем не менее лондонский клуб может отпустить и новоиспечённого чемпиона мира. Как сообщает Le Parisien, француз согласовал условия личного контракта с «ПСЖ». Следующий шаг – переговоры между клубами о стоимости трансфера. «ПСЖ» сдерживает только финансовый фэйр-плей, будь он неладен!

Гонсало Игуаин

Если Роман Абрамович продаст группу игроков, то кого-то должен и купить. Неудивительно, что и эта трансферная сага связана с «Челси». Сарри просит усилить линию атаки за счёт приобретения нападающего «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаина. Туринский клуб не возражает против сделки, так как ему нужны дополнительные средства после подписания контракта с Криштиану Роналду. Впрочем, пока «Ювентус» отклонил предложение «Челси» по Игуаину и защитнику Даниэле Ругани в размере 90 млн евро.

Миралем Пьянич

Помимо Игуаина с Ругани «Ювентус», возможно, расстанется с полузащитником Миралемом Пьяничем. Существует несколько вариантов, связанных с боснийцем, в том числе и переход в «Челси». По данным итальянского журналиста Альфредо Педуллы, туринский клуб планирует выручить за счёт продажи Пьянича 100 млн евро. В полузащитнике заинтересован также «Манчестер Сити», но «горожане» готовы отдать за боснийца всего 50 млн. Не исключено, что «Ювентус» обменяет Пьянича в «ПСЖ» на Адриена Рабьо, при условии, что парижане доплатят 30 млн.

Леонардо Бонуччи

Год назад «Милан» сделал Бонуччи самым дорогостоящим ветераном в истории футбола. Впервые за игрока старше 30 лет было заплачено 40 млн евро (плюс бонусы). Нынешним летом этот рекорд побил Криштиану Роналду, а Бонуччи тем временем уже готов сменить клуб из-за неразберихи в «Милане». В Италии утверждают, что Леонардо попросил выставить его на трансфер. «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ» спорят за защитника. «МЮ» даёт 32 млн, а «Милан» хочет вернуть все потраченные деньги.

Сергей Милинкович-Савич

Вне всяких сомнений, 23-летний серб – один из самых распиаренных игроков современного футбола. Насколько реклама «товара» соответствует его качеству, покажет только выступление Милинкович-Савича за топ-клуб. В очереди за полузащитником «Лацио» стоят всё тот же «Челси», «Реал», «Ювентус», «Барселона», «Манчестер Юнайтед». Издание AS узнало, что мадридский клуб согласен выложить 150 млн евро, чтобы выиграть борьбу за талантливого серба.

Бенжамен Павар

Чемпионат мира позволил Павару совершить настоящий прорыв в карьере. Если несколько месяцев назад мы удивлялись, зачем Дидье Дешам вызывает в сборную Франции защитника «Штутгарта», то теперь с любопытством следим за трансферными новостями, связанными с этим игроком. Сообщалось, что на француза претендуют «Бавария», «Атлетико», «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Судя по всему, Бенжамен останется в Германии. «Бавария» могла бы выкупить Павара через год за 35 млн евро, воспользовавшись соответствующим пунктом в контракте, однако спешит закрыть трансфер поскорее.

Милан Бадель

Честно говоря, этот Бадель уже надоел! Он то хочет в «Зенит», то не хочет. Хорват, покинувший «Фиорентину» свободным агентом, вроде бы договорился о переходе в петербургский клуб, но потом отложил подписание контракта до окончания чемпионата мира. Ждал, чем закончится история со сменой хозяина в «Милане». Теперь же Daily Mirror информирует о новом выборе полузащитника: Бадель принял предложение «Ньюкасла». Может, завтра окажется, что вице-чемпион мира сел на самолёт в Англию, а вышел из него в Китае, чтобы продолжить карьеру в самой щедрой лиге мира?

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