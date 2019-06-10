10 политиков претендуют на пост премьер-министра Великобритании

10 политиков официально зарегистрированы кандидатами на посты лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом сообщила в понедельник по завершении процедуры регистрации претендентов представитель Комитета 1922 парламентской фракции тори Шерил Гиллан, информирует ТАСС.

«У нас есть 10 зарегистрированных кандидатов», — проинформировала она по завершении заседания комитета в эфире телеканала Sky News. Перед этим Гиллан перечислила имена всех претендентов, из числа которых до конца июля будет выбран новый лидер тори и, соответственно, глава правительства, учитывая, что Консервативная партия находится у власти. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, экс-заместитель министра финансов Марк Харпер.

Всего же о своих амбициях объявили 13 кандидатов, однако три из них взяли самоотвод.